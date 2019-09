CALCIOMERCATO NAPOLI BARCELLONA FABIAN RUIZ KOULIBALY / Occhi del Barcellona puntati sul Napoli di Ancelotti. Come già confermato di recente, gli osservatori catalani stanno monitorando le prestazioni di Fabian Ruiz, possibile obiettivo di mercato per la prossima stagione. Anche ieri, durante la gara contro il Lecce, sugli spalti è apparsa una rappresentanza balugrana: Erik Abidal ha avuto modo di apprezzare da vicino l'ottima prestazione del campioncino spagnolo, andato in rete con un bellissimo sinistro a giro da fuori area.

Napoli, da Koulibaly a Fabian Ruiz: pericolo Barcellona

La valutazione attuale da 60 milioni di euro non sembra spaventare la dirigenza del, che a fine stagione, qualora dovesse proseguire la crescita del giocatore, potrebbe però riscontrare problemi nella trattativa con, non disposto a fare sconti. Intanto, considerando anche le recenti partite, agli occhi degli ossservatori catalani saranno balzate altresì le prestazioni di altri gioielli azzurri: clicca qui per restare aggiornato.

Un altro pezzo pregiato già accostato in passato al Barcellona è Kalidou Koulibaly. Considerato tra i migliori difensori al mondo degli ultimi anni, il campione senegalese, dopo un inizio di campionato difficoltoso, ha accumulato prestazioni di altissimo profilo contro Sampdoria, Liverpool e Lecce: anche per lui potrebbe quindi ritornare di moda l'ipotesi spagnola. Intanto, viste le grandi potenzialità già mostrate finora, non sono da escludere future attenzioni dei catalani su Meret, Zielinski, Elmas e Lozano. Il Napoli per ora se li gode, ma il pericolo è dietro l'angolo. Anzi, sugli spalti.