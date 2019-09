CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Quando siamo solo a settembre, in casa Milan è già tempo di bilanci. L'inizio di stagione è stato oltremodo deludente tra risultati stentati e un gioco ancora insipido. Fattori che, specialmente dopo il brutto ko nel derby contro l'Inter, hanno aumentato le voci circa un futuro già a rischio per Giampaolo.

Così, nonostante la rinnovata fiducia della dirigenza verso il tecnico , sono spuntati nuovi retroscena sulla serata di sabato: clicca qui per restare aggiornato.

La dirigenza del Milan, secondo 'Tuttosport', sarebbe furibonda per la prestazione di sabato e l'andamento complessivo in questo inizio di stagione. Se ad oggi il posto di Giampaolo non sarebbe ancora in bilico, riporta la 'Gazzetta dello Sport', in assenza di una reazione fra Torino e Fiorentina la situazione diventerebbe davvero critica. Maldini e Massara, intanto, ieri hanno mostrato la loro viinanza al gruppo presentandosi a Milanello, dove avrebbero fatto il punto della situazione insieme all'allenatore.