ITALIANS - Giovinco, gol d'Arabia. Scivolone per Cannavaro

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Subentra e segna, portando a 3 le reti finali del suo Al-Hilal nel campionato arabo. Parliamo di Sebastian Giovinco, che cambia continente, ma non perde il feeling con il gol. Male invece Fabio Cannavaro, che scivola in casa e rischia di mettere a repentaglio il primo gradino della classifica in terra cinese. Sottotono Kean, bene Ogbonna in Premier League. Macheda sbaglia un rigore nella supesfida all'Olympiakos.

ITALIANS, DA GIOVINCO A CANNAVARO: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5,5 - Nella sconfitta interna col Liverpool rimane troppo schiacciato, senza riuscire ad accompagnare quasi mai l'azione offensiva anche dando supporto senza palla.

EMERSON PALIMIERI (Chelsea) s.v. - La sua gara dura poco meno di 15', dopodiché è costretto al forfait e alla sostituzione con Marcos Alonso.

MOISE KEAN (Everton) 5,5 - Titolare nella gara persa con lo Sheffield United, gode di una buona occasione solo nella ripresa, ma l'estremo difensore ospite è abile a mettere in corner in uscita bassa. Poi poco altro per lui.

PATRICK CUTRONE (Wolwerhampton) s.v. - Rileva Jimenez al 77' nella partita col Crystal Palace finita 1-1.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 - Ammonito nel primo quarto d'ora di gioco, nella sfida contro il Manchester United però non si lascia condizionare dal giallo e si rende autore di un'ottima prova, nonostante un acciacco fisico patito nel corso della ripresa.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford)

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Entra in campo al minuto 72 per rilevare Herrera, quando il match di Lione è ancora fermo sullo 0-0. Contribuendo alla vittoria finale arrivata grazie al gol di Neymar all'87'.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 - Rileva Frantz al 35' a causa di un acciacco fisico patito da quest'ultimo. Nei minuti di recupero calcia una buona punizione, che però non sorprende il portiere dell'Augusta.

Finisce 1-1.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

FEDERICO BARBA (Valladolid) 5 - Gioca titolare nel ruolo di terzino sinistro, ma il secondo gol del Villarreal ha origini proprio dalle sue parti. Viene anche ammonito al 60'.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) s.v. - Rileva il nigeriano Ighalo al 77' della sfida terminata 2-2 con lo Shandong Luneng di Pellé.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6 - Due gol realizzati dal suo Shandong, ma nessuna forma stavolta per lui, che comunque aiuta molto la squadra anche in fase di non possesso.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5 - Scivola di misura in casa, contro il Wuhan Zall, e il distacco in classifica dal Beijing Guoan si riduce adesso ad un solo punto di vantaggio. Tanto possesso palla, ma pochi tiri in porta e la sterilità del suo attacco fa il resto.

NON HANNO GIOCATO: Eder (Jiangsu Suning)

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5 - Fa il bello e il cattivo tempo dei suoi, procurandosi il rigore del definitivo 1-1 con l'Olympiakos ma lasciando l'esecuzione a Mollo, dopo averne sbagliato uno in precedenza.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il campionato australiano comincerà l'11 ottobre.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7- Parte in panchina, ma al minuto 56 subentra e realizza, agli sgoccioli di gara, la rete del definitivo 3-1 sull'Al-Ittihad. Al Hilal primo dopo 4 giornate a quota 10.

EMILIANO VIVIANO (Sporting) - Lo Sporting ospiterà alle ore 22:00 il Famalicao.

NON HANNO GIOCATO: Davide Lanzafame (Honved), Daniele De Rossi (Boca Juniors), Daniele Verde (AEK Atene).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) - Il campionato ungherese riprende il 28 settembre.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 5 - Sconfitta di misura interna per il suo Esteghal: 1-0 col Persepolis e adesso la classifica comincia a farsi dura. Penultimo a quota 2 punti.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghal) 5

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5

TOP

SEBASTIAN GIOVINCO (AL-HILAL) 7

ANGELO OGBONNA (WEST HAM) 6,5

MARCO VERRATTI (PSG) 6