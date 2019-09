MILAN BERLUSCONI - Silvio Berlusconi torna a parlare del Milan.

L'ex presidente rossonero ha usato parole forti per commentare il ko contro l': "Non sono riuscito a seguirla in tv perché il gioco del Milan mi ha deluso - ammette ai microfoni di 'Mediaset' - Io non ho consigliato, non lo conosco e non posso dare giudizi. Suso? E' un grande campione ma lo devono mettere nelle condizioni di poter servire.? Mi faccia un'altra domanda..."