LAZIO PARMA INZAGHI IMMOBILE / Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria sul Parma: "Venivamo da due sconfitte brucianti che mi erano dispiaciute. A Ferrara avevamo dominato il campo per 70 minuti. La prestazione oggi è stata positiva e non dimentichiamo che siamo rientrati venerdì mattina dalla Romania".

PRESTAZIONE - "Sepe ha fatto tantissime parate, abbiamo creato tanto. Giocare bene con l'Europa League

IMMOBILE - "La sua reazione al cambio è stata pleateale, ma Ciro è uno di quelli che soffre di più le sconfitte.

Nell'intervallo non stava benissimo, alla sostituzione l'ho lasciato fermentare e poi gli ho detto di smetterla, ma in seguito non c'è stato alcun problema, ha incitato i compagni come tutti gli altri. Cena per far pace? Non ce n'è bisogno, capirà l'errore ma non abbiamo vissuto giorni facili. Oggi siamo stati tutti bravi".

TURNOVER - "Mi è stato fatto qualche appunto perchè a Ferrara ho fatto giocare Caicedo e Parolo, che per me però sono due titolari. Oggi qualcuno si chiedeva perchè giocasse Marusic, se fosse andata male mi avrebbero criticato su questo. Bisogna coinvolgere tutti, con i ritmi che ci sono adesso non tutti possono giocare tre gare a settimana 90 minuti. Mercoledì sceglierò altri giocatori, devo fare grande attenzione".