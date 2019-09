Juventus, il Manchester United chiama Raiola per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RINNOVO / Dopo l'interminabile telenovela di quest'estate tra Juventus e Real Madrid, il futuro di Paul Pogba potrebbe clamorosamente legarsi in maniera ancora più forte al Manchester United.

Secondo 'ESPN', nelle prossime settimane la società inglese incontreràper tentare di rinnovare il contratto del francese, che attualmente scade nel 2021 . Il centrocampista, pochi mesi fa, aveva pubblicamente annunciato il desiderio di cambiare aria, ma per 'ESPN' ad oggi non esclude a priori la possibilità di rinnovare col suo attuale club. I Red Devils lo considerano fondamentale dentro e fuori dal campo e faranno il possibile per convincerlo: presto la trattativa avrà inizio.

