PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-PARMA 2-0: Marusic super, Gervinho assente

PAGELLE E TABELLINO LAZIO PARMA/ Il posticipo della quarta giornata vede affrontarsi Lazio e Parma allo Stadio Olimpico di Roma. Biancoazzurri che partono subito forti e trovano il vantaggio dopo solo otto minuti. Luis Alberto disegna un ottimo filtrante che buca la difesa avversaria, Immobile solo davanti a Sepe è bravo ad incrociare col sinistro e fare 1-0. L'unica azione pericolosa del Parma arriva al 20' dove Kulusevski serve bene Inglese in area che si fa ipnotizzare da Strakosha. Ripresa dominata dalla squadra di casa che al 67' trova il raddoppio. Milinkovic-Savic alza il pallone scavalcando la difesa e trovando Marusic che di piatto al volo supera Sepe e fa 2-0. Vittoria convincente della Lazio dopo le due sconfitte di Ferrara e Cluj.

LAZIO

Strakosha 6.5- Provvidenziale nel chiudere la porta ad Inglese nel primo tempo, bravo anche a servire i compagni con i piedi.

Luiz Felipe 6- Buona partita del centrale biancoceleste che nonostante qualche disattenzione nel primo tempo gioca una buona ripresa.

Acerbi 6- Leader vero della difesa, sempre molto attento nelle chiusure.

Radu 6- Partita senza infamia ne lode per il veterano difensore della Lazio.

Marusic 7- Il migliore dei suoi, attento in difesa e pericolosissimo in attacco, tanto da trovare il gol del 2-0.

Lulic 6- Buona gara la sua, ordinato ed attento. Sempre pericolosi i suoi cross da sinistra. (dal 85' Jony S.V.)

Leiva 6- Giocatore molto importante sulla mediana, recupera molti palloni ed è sempre bravo a gestirli. (dal 74' Parolo S.V.)

Milinkovic-Savic 6.5- Serve un ottimo assist a Marusic per il 2-0, concentrato anche in fase difensiva.

Luis Alberto 6.5- Serve un filtrante d'oro per Immobile che buca la difesa avversaria e mada Immobile a segnare il gol del vantaggio. Scompare nella ripresa.

Correa 6.5- Ormai sono indubbie le sue qualità tecniche, oggi ce lo dimostra con un paio di spunti da fuoriclasse.

Immobile 7- Torna a segnare davanti al publicco di casa dopo cinque mesi, sfiora anche più volte la doppietta. (dal 63' Caicedo 6- Bravo a tenere i palloni ed a servire i propri compagni per far salire la squadra).

All. Inzaghi 7- Una Lazio che torna convincente dopo le brutte sconfitte di Ferrara e Cluj.

Vittoria importante che scaccia i fantasmi che erano comparsi in settimana

PARMA

Sepe 5.5- Può poco sui gol, ma spesso è insicuro nelle uscite.

Bruno Alves 6- Giocatore di grande esperienza, ogni pallone alto è il suo.

Iacoponi 5.5- Si fa sorprendere dal pallone filtrante di Luis Alberto, non riesce mai a stare dietro ad Immobile

Darmian 5.5- Fuori posizione sul gol di Immobile, anche in attacco il suo apporto è scarso.

Pezzella 5.5- Spesso è disattento, come sul gol di Marusic che si fa scavalcare dal pallone servito da Milinkovic-Savic.

Brugman 6- Bravo a centrocampo a gestire i palloni che gli arrivano, buono qualche lancio per Inglese.

Hernani 6- Buona grara del centrocampista brasiliano, partita ordinata senza strafare.

Barillà 5.5- Molte imprecisioni a centrocampo che spesso possono essere fatali

Kulusevski 6.5- Il migliore dei suoi, sempre molto propositivo e l'ultimo ad arrendersi. Serve anche un buon assist ad Inglese che spreca

Karamoh 5.5- Non si vede molto, quei pochi palloni che gioca li spreca.

Gervinho 5- Brutta gara dell'ivoriano, nel tentativo di sfruttare la sua velocità spesso si perde il pallone. Spento.

Inglese 5.5- Bravo nei duelli fisici, spreca l'unica vera occasione che gli capita.

All. D'Aversa 5.5- Non un brutto Parma quello visto all'Olimpico. Serve maggiore cattiveria e convinzione per portare a casa punti in partite come questa.

Arbitro: Abisso 6- Partita facile da dirigere per l'arbitro della sezione di Palermo.

TABELLINO

LAZIO-PARMA 2-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (74' Parolo), Luis Alberto, Lulic (84' Jony); Correa, Immobile (63' Caicedo). A disposizione: Guerrieri; Proto, Patric, Vavro, Bastos, Lazzari, Berisha, Cataldi, Adekanye. All. Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Hernani, Brugman (78' Sprocati), Barillà; Kulusevski, Inglese (84' Cornelius), Gervinho (75' Karamoh). A disposizione: Colombi; Alastra, Dermaku, Gagliolo, Laurini, Scozzarella. All. D'Aversa

Arbitro: Abisso (sezione di Palermo)

Ammoniti: 24' Kulusevski, 46' Leiva, 61' Barillà, 91' Iacoponi

Marcatori: 8' Immobile, 67' Marusic

Marco Deiana