Argentina, Messi contro Icardi? L'ex interista fa chiarezza

ICARDI MESSI ARGENTINA / Nel corso della sua intervista concessa ai microfoni di 'Canal Plus', Mauro Icardi ha parlato anche del suo complesso rapporto con la Nazionale argentina. In passato, diverse indiscrezioni raccontavano una presunta antipatia di Leo Messi, che avrebbe ostacolato la carriera dell'ex interista nell'Albiceleste. Una versione che, però, non pare convincere l'attaccante.

In basso, le sue dichiarazioni:

È vero che Messi non ti vuole in Nazionale? "Si dice questo, ma ho giocato con lui e l'ho conosciuto ai tempi del Barcellona. Sono cose che si dicono, ma non credo a questi rumors perchè lo conosco bene. Lui è il migliore al mondo e lo stimo tanto, non credo a queste cose".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!