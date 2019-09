Inter, Icardi: “Tornare a Milano? Vedremo. Scelto PSG per vincere”

INTER ICARDI PSG / L’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'Canal Plus', in Francia, analizzando il suo presente al PSG, il suo passato nerazzurro e anche diverse questioni personali.

Sai già se vorrai restare a Parigi o tornare all'Inter? "Sono appena arrivato, ma quando viene acquistato con un diritto di riscatto, un calciatore vuole dare il meglio per convincere il club. Vedremo cosa accadrà l'estate prossima".

Sei stato spesso criticato per le tue vicende personali. "Chi mi conosce sa che persona sono, e questo mi fa stare tranquillo. Critiche per la vita personale? Sono sette anni che mi accade, da quando sto insieme con Wanda. Siamo entrambi famosi, ma non mi dà fastidio.

Se fosse così, non avrei segnato 150 gol nell'Inter. Fidanzato con l'ex di un compagno? Noi lo viviamo bene, non si può scegliere di chi innamorarsi. L'amore è arrivato ed è stato così. Wanda agente? Non ho mai avuto dubbi, ho fatto la scelta perfetta per la mia famiglia e per il mio futuro. Non faccio distinzioni tra uomini e donne.

Perchè il PSG? "Era il mio settimo l'anno nell'Inter, avevo il sogno di giocare la Champions coi nerazzurri e l'ho realizzato, anche se non abbiamo vinto nulla. Ho fatto tanti gol, per me è arrivato il momento di giocare in una squadra vincente, in grado di vincere titoli. Il PSG era perfetto in questo senso".