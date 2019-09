p>INTER MANCINI / Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, si è concesso ai microfoni di 'Rai Due' all'indomani del successo dell'di Antonionel derby di Milano contro ildi Marco. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: ''I nerazzurri in questo momento sono più in forma del Milan, ma siamo alla quarta giornata e ce ne vogliono almeno dieci per fa assestare le squadre. L'Inter è partita forte, ma il campionato è lungo. Il rapporto con Conte? Non ci siamo incontrati tante volte: due in Galatasaray-Juve di Champions, ma non ricordo altre volte sinceramente".