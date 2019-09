ATALANTA FIORENTINA MONTELLA / Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il pareggio con l’Atalanta: “Bisogna fare delle analisi giuste, abbiamo giocato con Napoli, Juventus e Atalanta, che sono le prime tre squadre della scorsa stagione. Ce la siamo giocata alla pari con questi avversari, e in qualche caso meritavamo anche qualcosa in più.

Stanotte magari non dormirò perché la vittoria non è ancora arrivata, ma se analizzo con raziocinio posso dire che il percorso in queste quattro giornate è stato ottimo”.

RIMONTA – "Abbiamo sofferto la fisicità dell’Atalanta, che è una squadra molto forte, altrimenti non sarebbe arrivata terza. Dispiace, mancavano dieci secondi, ma restano le cose positive che sono state tante anche oggi".

RIBERY – "Un calciatore straordinario per come vive lo spogliatoio e il campo".

LLORENTE - "Vi voglio bene e vi stimo, ma abbiamo parlato per mesi di mercato, non voglio farlo ancora ora... Riparliamone a dicembre".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!