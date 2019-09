p>ATALANTA FIORENTINA GASPERINI / Dopo il pareggio in extremis ottenuto grazie al gol di, Gian Pierosi è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare la partita disputata dalla suacontro la. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: ''Siamo stati bravi, sembrava stregata come partita. Sembrava un'altra giornata storta, bisogna dar merito ai ragazzi che hanno rimediato nel finale. Potevamo anche vincerla! Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, sono stati bravi tutti non meritavamo di stare sotto. Soprattutto dopo quel gol annullato con il Var nei minuti finali. Ribery? E' arrivato davvero un giocatore forte in Italia, ha ancora tanto da dare''.