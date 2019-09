SERIE A ATALANTA FIORENTINA RISULTATO MARCATORI / Spettacolo ed emozioni infinite al 'Tardini' di Parma. Dopo la batosta rimediata in Champions League contro la Dinamo Zagabria, oggi l'Atalanta ha mostrato carattere contro la Fiorentina nella quarta giornata di Serie A: clicca qui per restare aggiornato.

Iniziale vantaggio toscano grazie alle reti dial 24' eal 66', ma sul finire del match i ragazzi dihanno dominato con occasioni ripetute: dapprima la rete diall'84', poi una rete annullata aal 91' e, quando tutto sembrava finito, un destro al volo diha regalato la rimonta alla 'Dea', che sale quindi a quota sette punti in classifica. Amara beffa, invece, per, che dal suo ritorno in Toscana non ha ancora ottenuto una vittoria.

Atalanta-Fiorentina 2-2: 24' Chiesa (F), 66' Ribery (F), 84' Ilicic (A), 95' Castagne (A)

Classifica Serie A: Inter punti 12, Juventus 10, Napoli 9, Roma 8, Bologna 7, Atalanta 7, Torino 6, Sassuolo 6, Cagliari 6, Brescia 6, Milan 6, Lazio 4, Genoa 4, Verona 4, Udinese 3, Spal 3, Lecce 3, Parma 3, Sampdoria 3, Fiorentina 2.