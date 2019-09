p>BOLOGNA ROMA KOLAROV / Ancora una volta Aleksandarci ha messo la sua firma nel successo della Roma che si è imposta questo pomeriggio per 1-2 sul campo del Bologna: il terzino serbo infatti si è ripetuto su calcio di punizione ma è stato l'autore del fallo del calcio di rigore che ha rimesso in gara i rossoblu. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Kolarov è tornato sull'episodio nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': ''Dal campo ero convintissimo che non fosse rigore e dopo aver rivisto le immagini posso confermare. Ho preso il pallone, poi non potevo sparire. Ho chiesto all’arbitro di riguardare ma lui ha confermato il rigore. Il gol su punizione? Sono sempre fiducioso di poter far gol''.