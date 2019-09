ATALANTA FIORENTINA CORI RAZZISTI DALBERT / Ennesimo episodio di razzismo negli stadi italiani. Oggi, durante Atalanta-Fiorentina, al 'Tardini' di Parma l'esterno viola Dalbert, per due volte, è stato vittima di insulti razzisti provenienti dagli spalti: clicca qui per restare aggiornato.

Così, al minuto 30, dopo aver zittito a gesti i sostenitori avversari, riporta 'Sky Sport', ha richiamato l'attenzione dell'arbitrospiegando quanto accaduto: "Ho sentito per la seconda volta cori razzisti". Gara fermata per circa quattro minuti in attesa dell'annuncio dello speaker, puntualmente coperto da fischi e buu di centinaia di persone.