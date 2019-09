PAGELLE TABELLINO ATALANTA FIORENTINA / L'Atalanta riscatta l'esordio da incubo in Champions League e rimonta una buona Fiorentina al 'Tardini' di Parma. In gol Chiesa, autore anche di un grande assist per il primo gol in maglia viola di Ribery, Ilicic e Castagne allo scadere. Sottotono Zapata. Ecco i voti del match.

ATALANTA

Gollini 6 - Beffato nel primo tempo dalla deviazione decisiva di Palomino che vale l'1-0 ospite. Non può nulla neanche sul sinistro al volo di Ribery.

Masiello 6 - Lucido e attento nella propria metà campo. Non si ricordano suoi errori difensivi. Dal 57' Ilicic 7 - Riporta i nerazzurri in partita con un gran controllo volante e un sinistro che non lascia scampo a Dragowski. È tutta un'altra Atalanta dal suo ingresso in campo.

Djimsiti 5,5 - Perde la marcatura di Ribery in occasione del raddoppio ospite e in generale soffre i pochi riferimenti degli attaccanti viola.

Palomino 4,5 - Sfortunata, ma anche un po' goffa, la deviazione sul tiro di Chiesa che vale il vantaggio viola. Nella ripresa perde però una palla sanguinosa che porta al 2-0 ospite. Errore imperdonabile per un difensore della sua esperienza.

Gosens 6 - È piuttosto timido in zona d'attacco, ma di fatto impeccabile in copertura nella propria metà campo. Dall'85' Arana s.v.

De Roon 6 - È il primo costruttore di gioco in mezzo al campo e come al solito prezioso in fase di interdizione. Imprescindibile.

Pasalic 5,5 - Soffre la costante pressione avversaria e scompare per lunghi tratti del match. Nel finale firma il gol che varrebbe il pareggio, ma è beffato dal Var.

Castagne 7 - Meglio in fase difensiva che in quella offensiva. Allo scadere, però, trova un gran destro al volo che beffa Dragowski e tutta la Fiorentina.

Malinovskyi 6 - È di gran lunga il migliore dei suoi nel primo tempo con un paio di accelerazioni importanti. Anche lui cala però di colpi nella ripresa.

Muriel 5,5 - È ben controllato da Milenkovic e quasi mai pericoloso dalle parti di Dragowski. Sottotono. Dal 57' Gomez 6,5 - Pregevole il cross con cui imbuca per Ilicic in occasione del momentaneo 1-2. Insieme allo sloveno cambia il match con il suo ingresso in campo.

Zapata 5,5 - Sciupa una grande occasione calciando largo nel primo tempo, lotta e fa a sportellate, ma fatica a rendersi pericoloso nell'area di rigore avversaria.

All. Gasperini 6,5 - Rimonta che riporta fiducia tra i nerazzurri dopo la pesantissima batosta di Zagabria.

Decisivi i cambi di Gomez e Ilicic.

FIORENTINA

Dragowski 6 - È sempre lucido e attento tra i propri pali, ma non può fare molto di più in entrambi i gol subiti.

Milenkovic 6,5 - Fa valere la propria fisicità ed è di fatto insuperabile nell'uno contro uno. Impeccabile.

Pezzella 6 - Controlla Zapata con grande esperienza e senso della posizione e guida la difesa con la solita autorevolezza. Leader.

Caceres 6 - È sempre ben piazzato e attento in marcatura. Diligente.

Lirola 6 - Si disimpegna con buona lucidità nella propria metà campo e accompagna la manovra offensiva quando può.

Pulgar 6,5 - Gara di grande corsa e intensità per il centrocampista cileno. Suo il cross dal quale scaturisce il primo vantaggio firmato da Chiesa.

Badelj 6 - Gestisce la manovra viola con buona tecnica e lucidità. Metronomo.

Castrovilli 6,5 - Altra prestazione di assoluto livello per il classe 1997, che dopo la Juventus mette di nuovo in mostra tutte le proprie qualità fisiche e tecniche in mezzo al campo.

Dalbert 6,5 - È ordinato in difesa e lucido e incisivo in zona d'attacco. Sempre più a suo agio sulla fascia sinistra. Dall'86' Venuti s.v.

Chiesa 7,5 - Sblocca il match grazie a una fortunata deviazione, ma il merito del secondo gol viola è per gran parte suo: recupera palla in pressione e serve un assist al bacio a Ribery. Dal 77' Vlahovic 6 - Deve sacrificarsi in difesa sin dal suo ingresso in campo, che coincide con il momento di maggiore difficoltà dei suoi.

Ribery 7,5 - Trova il suo primo gol in maglia viola con un bel sinistro al volo che spiazza Gollini. E nel corso della partita offre i suoi lampi di gran classe. Decisivo. Dal 68' Boateng 6 - Compie un paio di ottime giocate nei circa 25 minuti in cui è chiamato in causa.

All. Montella 6 - La vittoria sfugge ancora nonostante un'ottima gara contro una delle squadre più ostiche del campionato. Da salvare la prestazione.

Arbitro: Orsato 6 - È sempre in controllo del match e ben coadiuvato dalla sala Var nei minuti finali. Giusto annullare il gol di Pasalic per un fallo di mano di de Roon.

TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. di Schio)

Marcatori: 24' Chiesa (F), 66' Ribery (F), 84' Ilicic (A), 90'+5 Castagne (A)

Ammoniti: 1' Pezzella (F), 8' Pasalic (A), 46' Lirola (F), 53' Milenkovic (F), 76' de Roon (A), 88' Boateng (F), 90' Dragowski (F)

Espulsi: -