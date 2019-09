p>LECCE NAPOLI LIVERANI / Dopo il netto 1-4 rimediato in casa contro ilFabio, allenatore delsi è concesso ai microfoni di 'Dazn' per commentare la partita che si è disputata questa sera al 'Via del Mare'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: ''Le batoste lasciano il tempo che trovano.Risultato pesante? 1-0 o 4-1 non cambia nulla per me, magari servono per il fantacalcio. Il rigore? Mi auguro di vedere tanti altri gol ripetuti in Serie A visto che sono stati cosi precisi e bravi su questo''.

L'analisi della partita: ''Non volevamo prendere tante ripartenze, quando poi riparti devi dare tempo agli altri di arrivare, giocatori come Falco e Farias devono dare di più, tenere ed aspettare gli esterni, dovevamo essere bravi a palleggiare in certi momenti ed accelerare in altri. Una squadra come il Napoli sa fare tutto, costruire per vincere in campionato e andare avanti in Europa, se non gestisci un po' il pallone poi loro fanno quello che vogliono"