BOLOGNA ROMA DE LEO / Al termine della gara persa dal suo Bologna contro la Roma, Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ci siamo sentiti ora con il Mister e siamo molto amareggiati.

Nella prima fase la Roma ha gestito meglio il possesso, poi noi abbiamo ritrovato i nostri principi di gioco: va fatto un mea culpa perché quando potevamo andarla a vincere abbiamo preso il gol dell’1-2 - le sue parole riportate dal sito rossoblu - Sappiamo soffrire, non ci scomponiamo nelle difficoltà e aspettiamo sempre il momento buono: però non sfruttando il match point con Soriano poi siamo stati puniti. Se vogliamo crescere, guardiamo a cosa abbiamo sbagliato in quell’ultima azione dopo l’assegnazione di quel calcio di punizione alla Roma".