p>BOLOGNA ROMA SANSONE / Nicola, attaccante del, protesta ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida persa all'ultimo secondo con lasotto accusa l'arbitroper un fallo fischiato in attacco adal quale poi ha preso il via l'azione del gol di. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: ''Non c'era fallo di Santander in occasione della punizione battuta rapidamente dalla Roma per poi avviare l'azione del gol del 2-1. Vorrei tanto sapere perché è stato fermato il gioco dall'arbitro... La Roma è una squadra fortissima, ma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Non ho visto alcun fallo di mano di Santander. C'è tanta delusione!"