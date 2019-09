BOLOGNA ROMA FONSECA / Al termine di Bologna-Roma, Paulo Fonseca ha commentato la vittoria per 2-1 al Dall'Ara. "Sono soddisfatto del carattere. Abbiamo meritato, giocato bene e dominato tutta la gara. E' vero che il secondo tempo il Bologna è salito meglio in contropiede, ma questa vittoria è meritata per il coraggio e l'unione della squadra. La condizione atletica? Sono soddisfatto, non scordiamoci che abbiamo giocato giovedì in Europa League, stiamo bene fisicamente". Sull'equilibrio tra bel gioco e risultati. "Ho visto molte partite qui in Italia e so che ogni gara è pericolosa.

Sappiamo che quando abbiamo la palla possiamo correre rischi. Tutte le squadre hanno qualità. Extraterrestre perché non mi preoccupo delle critiche? Rispetto all'inizio, abbiamo cambiato qualcosa e anche io mi sto adattando. Penso che questo modo di giocare è più realista, ma non vogliamo sempre vincere".

Il match winner è stato Edin Dzeko, convinto proprio dall'allenatore a restare. "Non è felice solo lui, tutti sono contenti. Dzeko è fondamentale per la nostra squadra, è uno dei leader dello spogliatoio ed è un grande giocatore. Sono felice perché sin dal primo giorno ho lavorato con un giocatore motivato, entusiasta e contento".