LECCE NAPOLI ANCELOTTI / Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato a 'DAZN' dopo il successo contro il Lecce: "E' un gruppo che mi dà molta fiducia e diventa normale cercare di tenere tutti freschi e motivati. Oggi hanno sfruttato l'opportunità perché è stata una bella partita. avevamo adottato un modulo offensivo con due terzini molto altri. Fabian ha giocato la prima parte un po' più bassa e poi si è alzato. E' un giocatore dalla trequarti in su di grande qualità. Non è stata una partita perfetta, alle tre non era semplice ma la squadra ha finito bene. Elmas è in crescita, è un giocatore importante, utile, intelligente, siamo contenti di averlo.

Mi è piaciuta molto la coppia, per come hanno lavorato.

Successivamente a 'Sky', il tecnico di Reggiolo ha aggiunto: "Facili non lo sono queste partite. Ci sono delle preoccupazioni, bisogna tenere alta l'attenzione e dal punto di vista mentale la squadra è stata ottima.

MILIK-LLORENTE - "Milik li può fare bene perché può ricevere e girarsi e tirare. Mi sono piaciuti, in fase di attacco sono stati importanti anche se nel primo tempo c'era meno spazio".

ALLAN - "E' uno dei pochi centrocampisti che non può andare sull'esterno, poi ce ne sono tre che possono giocare in tutti i ruoli. Poi c'è Gaetano che sta crescendo. Allan prima scelta con squadre forti? Ha giocato contro il Liverpool perché dà sostanza".

INTER O JUVENTUS - "Ad occhio mi sembra la Juve ancora in via di definizione, l'Inter è già formata, ha le sue certezze. Sono sicuro che la Juventus le troverà nelle prossime partite".