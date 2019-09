PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA TORINO / La Sampdoria porta a casa tre punti, i primi del campionato, fondamentali per sganciarsi dalle acque torbide di classifica. Pur senza brillare nel gioco, la squadra di Di Francesco ha ragione dei granata grazie al gol di Gabbiadini, bravissimo nel neutralizzare l'intervento poco deciso di Lyanco e a bucare comunque un ottimo Sirigu. Poca cosa la manovra ospite, con Belotti e Zaza in difficoltà.

SAMPDORIA

Audero 6 - Mai impegnato severamente dagli attaccanti granata. Ordinaria amministrazione per lui.

Depaoli 6,5 - Autore di un'ottima partita. Blinda la sua zona e non disdegna la sgroppata sulla fascia a sostegno di Bereszynski.

Ferrari 6,5 - Si fa male dopo pochi minuti a causa di infortunio muscolare, ma stringe i denti e tiene bene sino a quando non è costretto ad alzare bandiera bianca. Dal 69' Murillo 6 - Controlla bene gli attaccanti ospiti, senza sbavature.

Colley 7 - Una partita sontuosa la sua. Sempre presente su ogni palla che vaga dalle sue parti: sicuro negli interventi e tempestivo in anticipo.

Bereszynski 6,5 - Propositivo come non lo si vedeva da un po'. Importante questa prestazione per una sana iniezione di fiducia.

Vieira 6,5 - In mezzo coree e lotta molto. Un motorino instancabile che si ritrova anche una grossa occasione fra i piedi, ma Sirigu è bravo a dirgli di no.

Ekdal 6 - Orchestra il gioco con ordine e precisione. Senza alzare troppo i ritmi e facendo filtro.

Murru 5,5 - Si sovrappone spesso, ma cross validi se ne vedono comunque pochi.

Rigoni 5 - Troppo confusionario sulla trequarti, sbaglia anche qualche pallone facile in appoggio. Viene anche ammonito.

Gabbiadini 7 - Il gol, molto bello, è di vitale importanza per la Sampdoria, ma anche per lui. Caparbio e deciso nel tagliare fuori Lyanco, ora può guardare al suo futuro da titolare con maggiore serenità. Dal 75' Linetty s.v.

Quagliarella 6 - Lontano dal favoloso Quagliarella ammirato nell'ultima stagione, contro il Toro fa comunque una buona gara aiutando peraltro in fase di non possesso e scalando per ricevere palla. Poco pericoloso però sotto porta. Dall'82' Caprari s.v.

All. Di Francesco 6 - La sua Samp fatica ancora nella costruzione del gioco, ma sul piano della determinazione fa passi in avanti e alla fine riesce ad avere ragione di un avversario ostico come il Torino. Occorre maggiore peso e consistenza in attacco però.

TORINO

Sirigu 7 - Determinante sul tiro ravvicinato di Vieira e all'inizio su Depaoli. E' per merito suo se il Torino non abbandona il Ferraris con un passivo più pesante.

Izzo 6 - L'unico a salvarsi della retroguardia granata. Fa il suo, non sbaglia e non è determinante come in altre circostanza sui calci piazzati a favore.

Ma non sfigura, e considerato il brutto pomeriggio di Genova passato dal Toro non è poco.

Lyanco 5 - Troppo debole e incerto nell'intervento su Gabbiadini, che lo salta con troppa facilità ed insacca bucando Sirigu. Una leggerezza che costa la sconfitta.

Bremer 5,5 - Anche lui commette qualche svarione, su cui però i compagni riescono comunque a metterci spesso una toppa. Peccato, perchè i primi minuti promettevano bene. Dall'82' Berenguer s.v.

De Silvestri 5,5 - Sempre costante in fase di spinta, ma da lui arrivano anche pochi rifornimenti. Un po' impreciso.

Baselli 5,5 - Si inserisce poco. Eppure questa squadra avrebbe un gran bisogno del supporto delle sue mezzali. Aiuta comunque in fase di non possesso.

Rincon 6 - Ragiona palla al piede, ma non è un regista. Fa quello che può anche in costruzione, ma il suo apporto maggiore rimane quello in fase di recupero palla.

Meite 5 - Anche lui poco propenso agli inserimenti senza palla. Al contrario di Baselli, però, non si rivela utile in interdizione. Dal 68' Verdi 5,5 - Mette un po' di brio il suo ingresso alla poco ragionata manovra offensiva del Toro, ma niente che alla fine si riveli un pericolo per la difesa doriana.

Ola Aina 5 - Sulla fascia si vede pochissimo in fase offensiva. E quando viene puntato va in crisi. Dal 62' Laxalt 5,5 - Dopo un inizio buono si perde nei meandri dell'anonimato.

Belotti 5 - Poca cosa in zona gol, anche se i rifornimenti latitano. Ma sono anche i suoi movimenti a mancare.

Zaza 5,5 - Più propositivo di Belotti, ma anche lui fatica molto nel creare qualcosa che si riveli pericoloso.

All. Mazzarri 5 - Male nel gioco, più che nel risultato. Il suo Torino si adagia troppo e alla fine non riesce a rimontare lo svantaggio firmato da Gabbiadini. Poca concretezza soprattutto da metà campo.

Arbitro: Giacomelli 6 - Dirige bene, nonostante qualche timida protesta granata per un rigore non concesso a causa di un braccio di Ferrari. Ma la sua decisione si rivela corretta in realtà.

TABELLINO

Sampdoria-Torino 1-0

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Depaoli, Ferrari (dal 69' Murillo), Colley; Bereszynski, Vieira, Ekdal, Murru; Rigoni, Gabbiadini (dal 75' Linetty); Quagliarella (dall'82' Caprari). A disp.: Augello, Chabot, Regini, Ramirez, Jankto, Barreto, Thorsby, Bonazzoli, Falcone. All.: Di Francesco.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (dall'82' Berenguer); De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite (dal 68' Verdi), Ola Aina (dal 62' Laxalt); Belotti, Zaza. A disp.: Bonifazi, Djidji, Edera, Iago Falque, Millico, Rosati, Ujkani. All.: Mazzarri.

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Marcatori: 56' Gabbiadini (S)

Ammoniti: 59' Zaza (T), 78' Rigoni (S), 80' Quagliarella (S)

Espulsi: