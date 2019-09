BOLOGNA ROMA DZEKO RIGORE / Mattatore del match con il gol del definitivo 1-2 realizzato proprio all'ultimo secondo, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Bologna-Roma. "Ho sentito che il loro rigore era un po' un regalo. Non abbiamo mollato con un uomo in meno, abbiamo vinto all'ultimo respiro ed è ancora più bello.

Non è facile venire qui e vincere, il primo tempo è mancato l'ultimo passaggio. Siamo stati bravi. Tifosi impazziti dopo il gol? Tutti siamo impazziti, sono contento per la squadra e per i tifosi che ci seguono sempre, speriamo di dargli ancora qualche vittoria. Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi, quello che siamo una squadra forte e vogliamo andare avanti. Siamo convinti del nostro gioco e della nostra squadra".