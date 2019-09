PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-ROMA/Partita che stenta a decollare. Poche azioni di rilievo. La musica cambia nella ripresa. Kolarov sblocca il match su punizione dal limite, la Roma nonostante il vantaggio va in bambola e soffre le ripartenze del Bologna. Soriano su imbeccata di Sansone guadagna un rigore, forse dubbio, su fallo di Kolarov. Sansore realizza con freddezza e spiazza Lopez. Il Bologna dopo un primo tempo attentista si sveglia ed è più incisivo. Mancini lascia i giallorossi in dieci uomini negli ultimi minuti per doppia ammonizione. I compagni soffrono, Kolarova tiene duro dando una grande mano in fase difensiva, allo scadere un lampo di Pellegrini per Dzeko consegna la vittoria e i tre punti alla squadra di Fonseca.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Uscita rischiosa su Dzeko fuori area che poteva inguaiare il pomeriggio della squadra.

Tomiyasu 6,5 – Partita di intelligenza su Kolarov, non sempre ha la meglio ma lo aspetta per contrastarlo. Preciso negli anticipi.

Bani 6 – Contiene Dzeko con non qualche difficoltà, lasciando al bosniaco lo spazio per girarsi e fare da sponda ai compagni.

Denswil 6 – Partita difficile, ordinato nel suo ruolo. Sufficienza guadagnata.

Dijks 5,5 - Composto sull’esterno. Riesce a contenere Kluivert , deve fare attenzione agli inserimenti di Florenzi. Dal 46’ Krejci 6 – Contiene gli affondi sulla fascia di competenza. Bel duello con Zaniolo.

Poli 5,5 – Pressa fin dai primi minuti ma poi poco altro. Sbaglia e si perde nel mare giallorosso a centrocampo. Dal 80’ Palacio sv

Medel 6 - Dà equilibrio e solidità difensiva ma viene a mancare la qualità nel palleggio in mezzo al campo.

Soriano 6- Bravo a guadagnarsi il calcio di rigore che sveglia la squadra dal torpore del primo tempo. Si divora il gol del raddoppio dopo pochi minuti davanti a Lopez.

Orsolini 6 – Continuo per tutto il match. Bene nell’uno contro uno, salta l’uomo, vacilla nei cross.

Destro 5 – Non si vede mai, certo è che quando la squadra cresce migliora anche lui. Dal 81’ Santander

Sansone 6,5 - Si sveglia nella ripresa. Ristabilisce la parità realizzando con freddezza il rigore conquistato da Soriano.

All. Mihajlovic/Tanjga 6,5 – La squadra segue le indicazioni del secondo di Sinisa. Nella ripresa gioco più improntato alla verticalizzazione. Crescita di tutta la squadra.

ROMA

Lopez 6,5 – Sul rigore è spiazzato da Sansone. Su Soriano ci mette una pezza.

Florenzi 6- Spinge sulla sua fascia. Quando la Roma imposta si allinea in una difesa a tre. Sostituzione tattica, ammonito e stanco Fonseca lo richiama in panchina. Dal 70 ‘Spinazzola 6– impatto positivo. Due sovrapposizioni, una delle quali non sfruttata da Dzeko e Mknitaryan.

Mancini 4,5– Dopo il pareggio soffre le ripartenze di Sansone. Fallo su Orsolini che gli costa il giallo.

In una fase delicata della gara perde la lucidità in copertura su Santander secondo giallo, lascia la squadra in dieci.

Fazio 6– Guida la linea difensiva con tranquillità, facilitato dalla giornata negativa di Destro.

Kolarov 7– Croce e delizia. Sblocca un match che sembrava ingarbugliato dalla ragnatela del Bologna. Su punizione dal limite, accarezza il pallone di sinistro, impossibile per il portiere avversario di opporsi. Interviene in area su Sansone, Pairetto assegna rigore ai bolognesi. Tanta prestanza fisica nei minuti finali al servizio della squadra.

Cristante 5,5 – Sbadato nei disimpegni, poco reattivo in mezzo al campo. Non convince.

Veretout 6,5 – Partita di attenzione in fase di copertura, bene in interdizione. Tanti palloni recuperati. Buon giro palla a centrocampo. Artefice della ripartenza finale che ribalta il risultato.

Kluivert 5,5 – Tiene larga la squadra sulla sua verticale, porta via l’uomo concedendo lo spazio a Pellegrini di inserirsi. Dal 51’ Zaniolo – deve contenere la sua aggressività. Entra in partita creandosi subito occasioni positive.

Pellegrini 6,5 – Più incisivo, non brilla rispetto alle ultime prestazione. Un sufficienza striminzita per quello che ha fatto vedere nel primo tempo. Bel colpo a giro che non trovo la porta. Nel finale delizia con un cross per l'inzuccata vincente di Dzeko.

Mkhitaryan 6 – Alterna momenti in cui convince e partecipa molto alle azioni giallorosse a fasi di gioco più appannate in cui non sfrutta i suoi inserimenti e lo spazio lasciato dagli avversari. Dal 87’ Juan Jesus sv

Dzeko 7– Non altezza delle sue qualità fino ai minuti finali. La ribalta allo scadere in inferiorità numerica, grazie al cross di Pellegrini.

All. Fonseca 6- Poche risposte dai giocati inseriti nella turnazione iniziale. La squadra perde la rotta con il passare di minuti, soffre e non si ricompatta.

Arbitro Pairetto – Tanti falli che punisce giustamente. Nel complesso partita ben diretta.

TABELLINO

BOLOGNA-ROMA:1-2

BOLOGNA(4-3-3):Skorupski ; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli , Medel, Soriano; Orsolini, Destro, Sansone. A disp: Corbo, da Costa, Dzemaili, Krejci, Mbaye, Palacio, Paz, Santander, Sarr, Schounten, Skov Olsen, Svanberg. All. Mihajlovic/Tanjga

ROMA(4-2-3-1): Lopez; Florenzi , Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante , Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan ; Dzeko . A disp: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Kalinic, Zaniolo, Pastore, Spinazzola, Diawara, Antonucci. All. Fonseca

Marcatori: 49’ Kolarov (R), 54’rig. Sansone (B), 93’ Dzeko (R)

Arbitro: Pairetto sez. di Nichelino

Ammoniti: 13’ Florenzi (R), 14’ Poli (B), 41’ Dijks (B), 58’Zaniolo (R), 62’ Dzeko (R), 64’ Veretout (R),

Espulsi: 85’ Mancini (R)