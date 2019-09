LECCE NAPOLI BARCELLONA FABIAN RUIZ / Il Napoli di scena a Lecce con uno spettatore di eccezione: al 'Via del Mare', infatti, per la gara tra azzurri e giallorossi c'è anche Erick Abidal, direttore sportivo del Barcellona.

Occhi blaugrana puntati su due calciatori di Carlo: non è un segreto l'interesse del club blaugrana per Kalidou, che più volte è stato accostato alla società catalana, ma per il quale c'è una clausola da 150 milioni. Ma nel mirino del club spagnolo c'è anche: il 23enne centrocampista spagnolo, eletto miglior calciatore degli Europei Under 21 che si sono disputati in Italia, è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo e siacheci hanno messo gli occhi addosso.