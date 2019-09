CHELSEA RINNOVO ABRAHAM TOMORI / Con sette reti in cinque gare giocate è il capocannoniere della Premier League. Tammy Abraham è la nuova promessa di casa Chelsea e del calcio inglese. Il giovane centravanti di origini nigeriane è la grande scommessa di Frank Lampard, che ha deciso di puntare fortemente su di lui.

Come riferisce 'Sky Sport', il club inglese starebbe pensando al rinnovo del giovane attaccante, con un raddoppio di stipendio per le prossime cinque stagioni. Ma Abraham non sarebbe il solo a cui il Chelsea sarebbe pronto ad offrire il rinnovo. Il prolungamento contrattuale sarebbe pronto anche per Fikayo, difensore nato in Canada ma nazionale giovanile inglese, che si sta man mano conquistando il suo spazio all'interno della rosa dei 'Blues'