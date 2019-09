Calciomercato Napoli, Hysaj via subito: si attende il verdetto

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ - Ai margini del progetto di Ancelotti, Elsaid Hysaj è pronto a lasciare il Napoli. Da tempo il terzino destro albanese è nel mirino del Chelsea, che però è stato sanzionato con due sessioni di mercato chiuso in entrata.

Il manager dei 'Blues' Frankattende l'esito del ricorso per sapere se i londinesi potranno tornare a fare acquisti già a gennaio. In quel caso, secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'Express', verrebbe fatta un'offerta ai partenopei per provare a portare subito Hysaj in Premier League.