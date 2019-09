LAZIO PARMA INZAGHI LUIS ALBERTO / Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi per la sfida in programma stasera all'Olimpico tra Lazio e Parma. Il club biancoceleste, reduce da due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, è in cerca di rivalsa e di fronte avrà un Parma desideroso di fare punti.

Il tecnico della Lazio ha convocato

I convocati:

Strakosha, Acerbi, Adekanye, Proto, Bastos, Radu, Immobile, Caicedo, Correa, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Patric, Berisha, Jony, Lazzari, Leiva, Parolo, Marusic, Cataldi, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Lulic.