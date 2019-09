Pagelle Lecce-Napoli: i voti del primo tempo

PAGELLE LECCE NAPOLI PRIMO TEMPO / Primo tempo tutto sommato equilibrato fra Lecce e Napoli, al di là di quanto dica il risultato. Ancelotti fa la partita, Liverani riparte di gran carriera per colpire di rimessa. E alla fine, in mezzo a tanti errori gratuiti in impostazione da entrambe le parti, la decidono gli episodi. Palla sporca per Llorente (in ritardo Rispoli e Lucioni) per il vantaggio, rigore discusso (ma regolare) per lo 0-2.

Lecce ancora in partita, ma rimontare 2 gol agli azzurri sarà dura.

LECCE

Gabriel 6

Rispoli 5,5

Lucioni 5,5

Rossettini 6

Calderoni 6

Tabanelli 6

Tachtsidis 5,5

Majer 5,5

Mancosu 6

Farias 5,5

Falco 5

All. Liverani 6



NAPOLI

Ospina 6

Malcuit 5,5

Maksimovic 6,5

Koulibaly 7

Ghoulam 6

Fabian 6

Zielinski 5,5

Elmas 6

Insigne 6

Milik 6

Llorente 7

All. Ancelotti 6,5