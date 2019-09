Serie A, Sassuolo-Spal 3-0: doppio Caputo decide il derby

SASSUOLO SPAL COMMENTO - Il Sassuolo batte la Spal con un netto 3-0 nel lunch match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di De Zerbi dominano il derby emiliano in lungo e in largo: grande protagonista Ciccio Caputo che sblocca la gara poco dopo la metà del primo tempo e prima dell'intervallo sigla la doppietta personale su assist di Berardi che poco prima aveva sfiorato il raddoppio. La ripresa si apre con il tris di Duncan prima annullato da Mariani e poi convalidato con il Var.

Lo strumento tecnologico entra in gioco anche al 90esimo per confermare il fuorigioco di Petagna in occasione della rete tolta a. Un brutto passo indietro per la formazione diche nel turno infrasettimanale avrà già uno scontro diretta salvezza contro il Lecce, mentre il Sassuolo è atteso da un altro derby, stavolta col Parma.

CLASSIFICA: Inter punti 12, Juventus 10, Bologna* 7, Torino* 6, Napoli* 6, Atalanta* 6, Sassuolo 6, Cagliari 6, Brescia 6, Milan 6, Roma* 5, Lazio* 4, Genoa 4, Verona 4, Udinese 3, Spal 3, Lecce* 3, Parma* 3, Fiorentina* 1, Sampdoria* 0.

*Una partita in meno