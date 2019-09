Calciomercato Juventus, annuncio di Solskjaer sul futuro di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS SOLSKJAER POGBA/ Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il West Ham United, Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato del futuro di Paul Pogba, nel mirino della Juventus e del Real Madrid: "Non ascolto ciò che dice il presidente dei Blancos. Contro il Paris Saint-Germain hanno maturato una brutta sconfitta. Il giocatore sta lavorando bene con attenzione, non ho preoccupazioni nè per adesso, nè per il futuro".

Ole Gunnar Solskjaer ha poi aggiunto: "Se dovessero arrivare altre notizie da Madrid non ci saranno problemi. Vedremo e valuteremo le eventuali speculazioni come le abbiamo già gestite. Paul Pogba è uno dei pilastri della squadra e non vuole andare via, è felice al Manchester United". Un annuncio che riporta il sereno in casa Red Devils dopo le ultime voci sul futuro del centrocampista francese, soprattutto in vista della finestra di calciomercato di gennaio.