SAMPDORIA TORINO METEO / Sampdoria-Torino si giocherà.

Secondo quanto pubblicato dal ufficiale della Regione Liguria e ARPAL, a seguito della riunione avvenuta in Prefettura, l'allerta pioggia sulla Liguria è passata dal grado arancione a quello di colore giallo, diminuendo di fatto la previsione di pericoli e rischi locali. Una buona notizia per i tifosi di, che potranno assistere alla sfida tra le due squadre in questione, in programma alle ore 15.00.

