CALCIOMERCATO NAPOLI CICIRETTI AGENTE / Rientrato in estate al Napoli dal prestito all'Ascoli, Amato Ciciretti non ha ancora trovato spazio nello scacchiere di Carlo Ancelotti. Gennaio sarà un mese sicuramente importante per il calciatore nato a Roma.

A confermarlo il suo agente, Vincenzo, ai microfoni di 'Radio Marte': "Ciciretti si sta allenando con il Napoli ed è contento dell'impresa realizzata dal club contro ilin Champions. Valuteremo lo spazio che Amato avrà avuto a gennaio e ci guarderemo intorno di conseguenza. In estate sarebbe dovuto approdare all'Ascoli: fino a 15' dalla fine della sessione era tutto fatto ma poi la situazione non si è evoluta perché la società non è riuscita a cedere la pedina che avrebbe dovuto fargli spazio in rosa".

