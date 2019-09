Fantacalcio, Milan-Inter: polemica sul voto a Godin, la spiegazione

FANTACALCIO MILAN INTER GODIN / Discussioni in atto, al termine del derby Milan-Inter, in ambito di fantacalcio. Non ha trovato d'accordo molti fantallenatori la scelta della 'Gazzetta dello Sport' di valutare la prestazione di Godin soltanto con una sufficienza.

Il 6 al difensore uruguaiano è stato spiegato così dal pagellista della 'rosea', Sebastiano: "E' un voto derivato da una situazione di gioco di cui è stato protagonista - si legge - Non ho la pretesa di avere ragione, ma ho applicato un ragionamento: il Milan è riuscito ad aprire gli unici buchi nella difesa interista proprio dalla parte di Godin, con qualche strappo dinel primo tempo e con l'ingresso dinel finale".