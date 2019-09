VIDEO SERIE A SASSUOLO SPAL HIGHLIGHTS / Sassuolo e Spal sono entrambi club in cerca di punti preziosi per continuare la loro marcia in campionato.

Reduci da due risultati completamente diversi, la sfida in programma alle ore 12.30 sarà decisa da chi avrà più motivazioni. Al termine dell'incontro Calciomercato.it vi offrirà gli highlights della partita Sassuolo-Spal, tramite il canale ufficiale Youtube della Lega Serie A.

GUARDA IL VIDEO