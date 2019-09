CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE PEREZ / Inizio di stagione tribolato per Zidane sulla panchina del Real Madrid. Risultati fin qui non entusiasmanti per i Blancos, con il tecnico francese già finito sulla graticola.

Zizou però non ci sta e secondo il 'Sun' ce l'ha con il suo presidente, Florentino. La richiesta era stata, in estate, di mettere a segno un colpo top a centrocampo. Non necessariamente, suo grande desiderio, sarebbe andato bene anche uno tra. Ma non è arrivato nessuno e ora il rapporto tra Zidane e Perez può toccare i minimi storici.