CALCIOMERCATO MILAN MALEN PSV EINDHOVEN / Il Milan sta monitorando da vicino Donyell Malen. Classe 1999, è un attaccante molto promettente che milita nel Psv Eindhoven.

L'informazione è riportata in Inghilterra dal 'Daily Mirror', ma per i rossoneri la missione non si annuncia semplice. Infatti, sul giocatore ci sarebbe l'interessamento molto forte anche da parte di