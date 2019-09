Milan, Giampaolo è già a rischio: le gare chiave

CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Brutta sconfitta nel derby per il Milan, battuto per 2-0 dall'Inter e apparso ancora indietro dal punto di vista del gioco. La squadra di Giampaolo non decolla ed è apparsa spenta, lontana dalle idee del suo allenatore e dalle aspettative dei tifosi.

E' già la seconda sconfitta in quattro gare per il Diavolo e adesso la posizione del tecnico, fortemente voluto dalla società, è a rischio. Secondo 'Tuttosport', per Giampaolo saranno già fondamentali le prossime tre sfide, quelle prima della pausa nazionali. Giovedì sera, trasferta in casa del, domenica sera sarà la volta del match a San Siro con la, per chiudere il trittico sabato 5 ottobre, sempre in notturna, a Marassi con il. Servono risultati e gioco, altrimenti sarà già il momento dei primi bilanci a Milanello.