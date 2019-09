CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / In casa Inter è stato una meteora, non mantenendo quanto di buono aveva fatto intravedere con la maglia del Santos. Gabigol però sta tornando a ottimi livelli con la maglia del Flamengo, tanto da essere stato convocato nuovamente dal Brasile a distanza di tre anni.

Merito di un 2019 da 30 gol in 40 partite giocate. E ora, ad nerazzurro, sogna una super plusvalenza. Gabigol è ancora a bilancio per 15 milioni, il dirigente valuta ora l'attaccante circadi euro e attende che a gennaio qualche squadra europea si faccia viva, anche se i brasiliani hanno già fatto sapere che intenderebbero, a fine anno, riscattare il giocatore per la cifra pattuita di