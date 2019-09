MILAN INTER SALVINI MALDINI BOBAN / Il derby Milan-Inter va in archivio con una vittoria piuttosto netta, sul campo, da parte dei nerazzurri per 2-0. Il Diavolo non va, per la delusione dei tifosi e in particolare di Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno ha commentato così il match a 'TeleLombardia': "Dov'è la società? Quando il tuo proprietario è un fondo, finisci per essere solo un numero sul computer.

E' poi automatico che grandi giocatori diventino grandi dirigenti? (riferimento evidente a, ndr). Da anni si salvano solo i tifosi, la squadra fa ridere.fa cadere le ginocchia,non va da tempo, salvo soltantoe infatti l'hanno tolto...Me la prendevo conma mi viene il dubbio che non dipenda dall'allenatore, chi è pagato per vincere non lo fa".