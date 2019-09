SAMPDORIA TORINO METEO GENOVA / Nuova allerta meteo su Genova, in virtù delle forti piogge sul capoluogo ligure.

La Regione Liguria ha emesso, per la giornata di oggi, l'allerta idrogeologicatra le 6 e le 9 di questa mattina edalle ore 9 fino alle 24. Allerta elevata dunque per l'orario di, prevista per le ore 15 allo stadio 'Ferraris' a Marassi. Da monitorare costantemente le condizioni del meteo, in caso di allerta rossa il match sarebbe automaticamente rinviato a data da destinarsi. Impossibile infatti procedere al rinvio entro le prossime 48 ore, in considerazione della presenza in calendario del turno infrasettimanale.