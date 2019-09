MILAN INTER D'AMBROSIO / D'Ambrosio è tra i protagonisti di Milan-Inter. Il calciatore, intervenuto in zona mista - dove era presente l'inviato di Calciomercato.it - ha parlato al termine del derby di San Siro vinto dai nerazzurri: "Vincere il derby era quello che volevamo, ora si pensa alla partita successiva. C'è la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante se siamo disposti al sacrificio.

Risultato che sta stretto? L'importante è fare risultato. Il mio palo? Se devo essere pignolo bisognava essere più cattivi. Il segreto della difesa?Tutta la squadra, oggi arrivavamo primi sul pallone. Esterno? Mi sono trovato bene, con un allenatore come Conte tutto è possibile. La Lazio ha un modulo ben definito e sanno cosa fare. È una partita che devi dare il 110%. C'è tanto di Conte in questa squadra ma siamo a settembre e non possiamo tirare le somme adesso".