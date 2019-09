BARCELLONA VALVERDE ALLEGRI / Due sconfitte in cinque partite, appena sette punti raccolti: un rendimento non certo da Barcellona che in attesa delle gare di domani è settimo in classifica. La sconfitta di questa sera contro il Granada ha aperto il dibattito sul futuro di Ernesto Valverde ,già criticato la scorsa stagione per la dolorosa eliminazione dalla Champions League: per i blaugrana una situazione difficile con i tifosi che chiedono la 'testa' del proprio allenatore.

Su Twitter si moltiplicano i 'Valverde out': al momento l'esonero sembra una soluzione ancora lontana ma se la situazione dovesse precipitare non si esclude un cambio di guida tecnica. Ma chi al posto di Valverde? Tra i candidati anche quel Massimiliano, accostato anche al Real Madrid, che dopo aver lasciato laha annunciato un anno sabbatico: certo il richiamo di una delle due grandi di Spagna potrebbe fargli cambiare idea, anche se a Barcellona c'è anche chi non crede che il suo nome sia quello giusto per rilanciare Messi e compagni.