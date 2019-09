MILAN INTER DERBY GIAMPAOLO / Al termine della gara persa contro l’Inter nel derby, il tecnico del Milan, Giampaolo, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ (CLICCA QUI per registrarti per non perdere il mese di prova gratis): “La mia analisi è che siamo stati titubanti all’inizio: l’Inter ha qualcosa in più sul vissuto e sull’esperienza. Quel gap siamo riusciti a colmarlo: il gol ci ha disunito e ci ha reso più disordinati. Nel complesso della gara il Milan c’è stato: la differenza l’ha fatta quel vissuto lì.

La reazione emotiva non mi è piaciuta: complessivamente la squadra non aveva fatto male secondo me. Serviva la determinazione giusta. Stando alti qualche rischio lo dobbiamo correre. È una scelta che devi fare. La squadra se l’è saputo prendere. Abbiamo subìto pochissimi cambi fin quando la gara è stata in equilibrio. La reazione deve però essere sempre da squadra matura.? Mi è piaciuto: ho pensato di farlo giocare perché ha un bel passo. Ha numeri ma deve imparare a stare dentro la partita. Non è un calciatore timido perché ha personalità”.

