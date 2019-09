MILAN INTER LUKAKU DERBY / L'Inter ha conquistato i tre punti, superando per 2-0 il Milan di Giampaolo.

Dopo il gol dici ha pensatoa chiudere la gara.

L'ex Manchester United è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' per commentare la vittoria: “Il rapporto è molto forte è un allenatore che mi aiuta molto. Voglio allenatori così a 26 anni: sono contento di essere con lui e con la squadra. Sono contento per la squadra: mercoledì c’è una gara difficile contro la Lazio. Contento intanto per i 3 punti. Abbiamo risposto al match contro lo Slavia. Scudetto? Non voglio parlare ora di scudetto, parliamo della gara contro la Lazio”.

