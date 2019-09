Serie A, Milan-Inter 0-2: Brozovic e Lukaku esorcizzano il Diavolo

MILAN INTER DERBY / L’Inter vince e convince nel derby della Madonnina contro un Milan troppo poco incisivo, soprattutto in avanti. La squadra di Antonio Conte dirige gran parte della della partita, costringendo Donnarumma a compiere diversi ottimi interventi. Per vedere sbloccarsi il risultato bisogna attendere il 49’, momento in cui Brozovic, lasciato tutto solo al limite dell’area, riesce a superare l’estremo difensore rossonero grazie anche a una deviazione da parte di Leao, schierato a sorpresa da Giampaolo. Il raddoppio invece è a firma di Lukaku, bravissimo ad anticipare Romagnoli e a correggere di testa un traversone di Barella. Nella parte finale della gara l'Inter va vicino al terzo gol, colpendo una traversa con il neo entrato Politano, a cui fanno eco i palo scheggiato da Theo Hernandez e Candreva.

Tre punti pesantissimi per la classifica, grazie ai quali la Beneamata si piazza in testa con due lunghezze di vantaggio dalla

Milan-Inter 2-0 (49' Brozovic, 78' Lukaku)

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (72' Theo Hernandez); Kessié, Biglia, Calhanoglu (64' Paquetá); Suso; Leao (83' Rebic), Piatek. All. Giampaolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella (82' Candreva), Brozovic, Sensi (71' Vecino), Asamoah; Lautaro Martinez (76' Politano), Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Inter 12*, Juventus* 10; Bologna 7; Napoli, Atalanta, Torino, Milan*, Brescia* e Cagliari*, Milan* 6; Roma 5*; Lazio, Genoa* e Verona* 4; Sassuolo, Spal, Parma, Udinese* e Lecce 3; Fiorentina 1; Sampdoria 0

*una partita in più