MILAN INTER BROZOVIC GOL / Decisivo il Var nel derby di Milan: al 50' Brozovic (complica anche una deviazione della difesa rossonera) batte Donnarumma e fa esplodere i tifosi dell'Inter.

Gioia spenta però dalla mano alzata dell'arbitro che fischia un fuorigioco: tutto finito? Niente affatto perché entra in scena il Var: l'offside era diche però non partecipa in maniera attiva all'azione. Ecco allora che la decisione è nuovamente cambiata: gol convalidato e l'Inter può esultare in maniera completa.