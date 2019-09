JUVENTUS VERONA RAMSEY / Aaron Ramsey subito a segno all’esordio in Serie A con la maglia della Juventus. Il gallese ex Arsenal è soddisfatto dopo il successo per 2-1 contro il Verona parlando in zona mista: "Sono molto orgoglioso di aver contributo alla vittoria della squadra.

Sono felice per il gol e per la prestazione della Juve, ma soprattuto dei tre punti conquistati. E’ stata una bella sensazione esordire nel campionato italiano e in questo stadio, sono contento di come sia andato il match e che la squadra sia tornata a vincere. Mi sono trovato bene nella posizione in cui ho giocato oggi, da centrocampista e numero otto. Mi piace giocare in quel modo ed essere nel vivo del gioco".