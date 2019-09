MILAN INTER / Critiche un po' per tutti durante il primo tempo di Milan-Inter: i social si sono riempiti, come capita sempre, di allenatori e giudici integerrimi e a farne le spese sono stati alcuni calciatori in campo nel derby di Milano.

Sponda nerazzurra nelle critiche finisceper l'occasione fallita a tu per tu con: non mancano i tifosi che rimpiangono Mauro Icardi. Per la squadra di Giampaolo le critiche sono più distribuite masono quelli che attirano di più le 'bocciature' provenienti dai tifosi: in particolare c'è chi è convinto chestiano giocando contro.

Ecco alcuni tweet: