JUVENTUS VERONA SARRI / Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in rimonta della Juventus contro il Verona. Il mister bianconero analizza la prestazione dei suoi: "Il Verona ha giocato bene e sono in salute, ma da qui a vincere però ce ne passa (rispondendo a Juric, ndr). Caratterialmente abbiamo fatto una buona partita, ma tecnicamente e tatticamente potevamo fare meglio. Ci sono stati tanti cambi, in questo non ho agevolato i ragazzi e in parte è anche colpa mia. Serve migliorare soprattutto nell'aspetto mentale e dei movimenti in campo.

La Juve rimarrà una squadra asimmetrica, meno ordinata rispetto al mio Napoli, dove dobbiamo tirare fuori il meglio dai nostri campioni. Perché non è entrato Emre Can? All'inizio serviva un giocatore dalle caratteristiche di, poi è entratoperché in questo momento ci dà solidità. Cosa deve pensare Rabiot? Cheè forte. Sta facendo un grande inizio di campionato e legge molto bene le situazioni.Rabiot starà meglio, sfrutteremo anche lui. Al pari dista crescendo e deve stare sereno. Ramsey? È forte ma può fare anche meglio, soprattutto nella fase di costruzione".